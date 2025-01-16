«Лежит и совсем не ходит»: появились подробности состояния режиссера Александра Митты

Помощник Александра Митты отметил, что народный артист плохо себя чувствует. По его данным, Александр Митта недавно был выписан из больницы. Теперь он находится дома под присмотром родных. Его сын принял решение запретить визиты посторонних лиц к отцу.

Собеседник «Абзаца» отметил, что около восьми лет назад Александру Митту поставили диагноз. Медики выявили онкологию. По словам Иванова, специалисты прогнозировали, что режиссер уйдет из жизни до проявления каких-либо осложнений. Позже он пережил инсульт.

«Ему плохо. Он дома находится после выписки из больницы. Он лежит и совсем не ходит», — рассказал «Абзацу» помощник режиссера, народного артиста России Александра Митты.

Представитель Митты рассказал, что два года назад он был активным мужчиной. Артист увлеченно занимался преподавательской деятельностью. Ухудшение самочувствия, по мнению Иванова, началось после смерти супруги режиссера. Лилия Майорова ушла из жизни в 2021 году. Инсульт Александр Наумович перенес в 2023 году. По данным собеседника, в настоящее время режиссер полностью утратил трудоспособность.

«Очень жаль, что он совсем потерял здоровье, у него очень пытливый ум», – поделился Геннадий Иванов.

Издание напомнило, что ранее режиссеру диагностировали двустороннюю пневмонию. На лечение понадобилось три месяца. Он нуждался в круглосуточном уходе. В конце 2024 года народному артисту присвоили паллиативный статус.

Ранее сообщалось, что режиссеру Александру Митте грозит ампутация стопы.