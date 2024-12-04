SHOT: режиссеру Александру Митте грозит ампутация стопы

Александру Митте придется пойти на ампутацию стопы. Как сообщил SHOT, у 91-летнего режиссера «Экипажа» выявлен сухой некроз.

Александр Наумович, который под наблюдением работников многопрофильного центра паллиативной помощи из-за рака почки и других заболеваний, был осмотрен выездной медицинской бригадой. Режиссер уже более года прикован к постели и не способен говорить. На его пятке установили диагноз сухого некроза — омертвение тканей вследствие нарушений кровообращения.

Для снижения риска дальнейшего некроза медики ввели Митте специальные препараты, чтобы предотвратить возможные осложнения, включая ампутацию стопы. В данный момент врачи следят за реакцией организма на лечение.

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