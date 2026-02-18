Льгота, которая дорого обойдется: эксперт подсчитал риски нулевой ипотеки

В Госдуме задумались о новой мере поддержки многодетных семей — ипотеке под ноль процентов. С такой инициативой выступил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, предложив давать право на нулевую ставку семьям, в которых родился четвертый ребенок. Насколько эта идея осуществима и чего от нее ждать, REGIONS обсудил с ипотечным брокером Дмитрием Ракутой.

«С одной стороны, государству нужно повышать демографию. С другой стороны, льготная ипотека ужесточилась и многим семьям с одним ребенком намного сложнее будет взять ипотеку в перспективе, да и в целом для заемщиков сейчас период достаточно сложный», — прокомментировал он.

Эксперт признал: задумка логично вписывается в демографическую повестку. Однако, по его словам, воплотить ее в жизнь будет непросто. Ипотечный рынок сегодня переживает не лучшие времена — льготные программы сворачиваются, банки ужесточают требования, а платежеспособность заемщиков проверяют более тщательно. Даже если мера коснется лишь небольшой части семей, бюджету это обойдется недешево.

«Для того чтобы взять льготную ипотеку, нужно понимать уровень дохода, еще и банку доказать, что вы платежеспособная семья и готовы обслуживать ипотеку. Сейчас уже смотрят двоих супругов. Если у кого-то есть нюансы в кредитной истории, в доходе, то отказ может быть для всех, то есть всей семье. Ситуация двоякая», — отметил эксперт.

Ракута напомнил, что льготная ипотека всегда работает в двух направлениях: помогает людям и поддерживает стройку. Но здесь есть риски: если спрос на жилье вырастет, застройщики неизбежно поднимут цены. В итоге часть выгоды от нулевой ставки просто растворится в подорожавших квадратных метрах.

«Предложение сделать ипотеку 0% для семей с четырьмя детьми — инициатива неплохая, но разного рода инициативы, где необходимо колоссальное вливание бюджетных средств, находятся на этапе обсуждений. Если говорить про реальные действия, то в текущей экономической ситуации я не верю, что подобная инициатива может быть реализована. Да, в стране значительно меньше семей, где есть четверо детей, и сделать им ипотеку 0% идея хорошая, но это нагрузка для бюджета. И в текущей ситуации, я думаю, что это нереализуемо», — объяснил специалист.

Что касается демографии, то, по мнению брокера, такая мера действительно может стать аргументом для семей, которые уже задумываются о пополнении. Но говорить о серьезном эффекте можно будет только после того, как появятся четкие параметры программы, понятные правила и гарантированное финансирование со стороны государства. Пока же это скорее благое пожелание, чем готовый механизм.

«Я думаю, что такая инициатива стимулировала бы рождаемость, но для того, чтобы население ощутило какой-то эффект от этой истории, и те, у кого уже есть дети, могли спланировать рождение новых детей, эта инициатива должна быть понятна, прозрачна и на нее должны быть средства», — подытожил он.

