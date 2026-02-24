Льготные лекарства есть, но их нет: парадокс с льготными препаратами в Омске

Жители Омской области оставляют в пабликах сообщения об отсутствии льготных препаратов в аптеках. Омичка Ирина рассказала, как пыталась найти лекарство для ребенка-астматика, сообщил gorod55.ru.

Россиянка в местном паблике рассказала, что в аптеках в ассортименте предложен препарат для астматиков. Женщина получает его для ребенка в рамках льгот. Таким посетителям лекарства не выдают. Омичка отметила, что столкнулась с проблемой в январе. Однако в середине февраля вопрос так и не был решен. Она добавила, что купит лекарство, но такая возможность есть не у каждого человека.

«Почему платный он есть, а льготного нет?» — спросила омичка.

По информации издания, подобные сообщения периодически появляются в Сети. В региональном минздраве Городу55 рассказали, что проблем с поставками лекарств для льготников в области нет.

«Закупочные процедуры на поставку вышеназванных лекарственных препаратов в 2026 году были проведены в 2025 году согласно заявкам медицинских учреждений», — сообщили Городу55 в минздраве.

По информации минздрава, в результате проведенных закупочных мероприятий оформлены государственные контракты. Корреспондент издания предположил, что в регионе закупили определенное количество лекарств, но пациентов стало больше. По этой причине количество жалоб в Сети не уменьшается.

