«Либо трусы надеть, либо крестик снять»: Губерниев оценил риторику руководства ФЛГР

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале опубликовал пост, в котором поддержал решение лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова продолжить тренировки в Европе и осудил риторику руководства ФЛГР.

Спортивный комментатор Губерниев положительно отреагировал на решение Большунова.

«Это очень правильно», — отметил комментатор Губерниев.

Однако журналист раскритиковал позицию и риторику руководства ФЛГР. Он заявил о необходимости отправки руководителей в отставку.

«Руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять( как говорится) Лицемерное вранье и идиотская риторика надоели… Такие бестолковые руководители должны отправится подальше… », — высказал мнение журналист.

В следующем опубликованном посте журналист кратко аргументировал свою позицию. Он отметил, что некоторые спортсмены подвергаются критике из-за того, что участвуют в различных международных соревнованиях в нейтральном статусе. Их считают предателями и обвиняют в том, что россияне не следуют национальным интересам своей страны.

«Исинбаева — предатель, Лондон надо разбомбить, мои спортсмены под нейтральным флагом выступать не будут, это предательство национальных интересов… Но лыжники тренируются в Европе…. Занавес!» — пояснил комментатор.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала ТАСС, что Александр Большунов в настоящее время находится в Европе. Для него был разработан персональный план тренировок. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко поделился более детальной информацией. По его данным, спортсмен находится в Италии. При принятии решения ориентировались на то, как будет лучше для лыжника. В Россию он вернется ориентировочно 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Губерниев поиздевался над Вяльбе фразой «как же можно было так облажаться».