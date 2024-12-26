Губерниев поиздевался над Вяльбе фразой «как же можно было так облажаться»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Елену Вяльбе, главу Федерации лыжных гонок России. Ироничный пост в ее адрес он выпустил в своем телеграм-канале.

Текст, написанный комментатором, напоминает высказывание вице-премьера Чернышенко, который говорил о подвиге российских спортсменов, выступающих без гимна и флага своей страны. Он также заявил, что сейчас некоторым очень трудно и сложно.

«Таким как Елена Валерьевна Вяльбе; держитесь, дорогая моя…. Как же можно было так облажаться….» — указал он.

Судя по всему, так Губерниев отреагировал на предложение Вяльбе о способе снять запрет на выступление российских лыжников на международных турнирах. По ее мнению, таким способом станет бомба, сброшенная на Лондон. После данного поступка РФ все ограничения в ее адрес будут отменены.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Валиева подала в швейцарский Федеральный суд новую апелляцию по поводу решения о ее дисквалификации. У нее во время Олимпиады в Пекине были выявлены следы приема допинга. После этого российскую команду лишили золотых медалей.