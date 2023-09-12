«Личное решение»: Экс-министр Австрии Карин Кнайсль солидарна с мнением Путина о мигрантах

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась мнением относительно того, почему жители России, а в первую очередь деятели культуры, решают покинуть свою Родину в сложные для нее времена, пишет интернет-издание « Абзац ».

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума высказал мнение относительно писателя Александра Солженицына, которого выслали из СССР из-за произведений о действиях режима. Президент назвал Солженицына патриотом и цивилизованным националистом, пишет агентство ТАСС.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала мнение, что солидарна с Владимиром Путиным. На протяжении многих веков из России выезжали политические и культурные деятели. Некоторые в итоге возвращались.

«Как и сказал президент Путин, это исключительно личное решение. Подобные вещи происходили в России на протяжении веков», - отметила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Российская революция, мировые войны, распад СССР – историческая эпоха помнит много моментов, когда люди выезжали из страны. Стоит разделять ситуации, которые становятся причиной отъезда из родной страны. Уехать из-за каких-либо личных причин – это не совсем то же, что и выехать, чтобы зарабатывать на своей стране.

Во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России высказал мнение о законе об иноагентах и сравнил его с аналогом документа в США.