Лидер фракции ЛДПР Слуцкий предлагает запретить экспорт нефти в недружественные страны

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своем интернет-мессенджере сообщил, что поддерживает решение президента России Владимира Путина запретить экспорт бензина, но имеет другие предложения относительно экспорта нефти и серого топлива, пишет агентство « РИА Новости ».

Леонид Слуцкий рассказал, что представители ЛДПР выполнили большую работу: проводили мониторинг цен топлива, посещали АЗС, сравнивали стоимость топлива в разных регионах РФ. Теперь главная задача правительства – предотвратить экспорт серого топлива. Лидер фракции предлагает составить список предприятий, которые имеют право торговать бензином.

Леонид Слуцкий также предложил запретить экспорт нефти в недружественные страны.

«На рынках недружественных нам стран объем экспорта нефтепродуктов как прямого, так и косвенного должен быть равен нулю», - считает лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий

Проблема розничной торговли топливом в том, что каждое предприятие хочет заработать много денег, а для этой цели максимально повышает стоимость топлива. Данный вопрос должен регулировать контролирующие органы. Фракция обязуется принять участие в разработке законопроектов, если для этого будет необходимость.

«Контролирующие органы должны пресекать любые попытки нажиться на российских семьях», - рассказал Леонид Слуцкий

Политик также утверждает, что есть компании, которые получают прибыль из-за разницы закупочных и экспертных цен. Фракция настаивает на том, что их необходимо привлечь к ответственности.

Проблемам повышения цен на топливо на текущей неделе уделили внимание в ходе совещания президента с членами правительства. Владимир Путин призвал компании сначала предоставлять топливо населению, а потом отправлять на экспорт. Зампред правительства РФ Александр Новак рассказал, что уже предприняло политики для стабилизации цен.