Лидер группы «Коррозия металла» призвал назвать улицу в РФ в честь Оззи Осборна

Сергей Троицкий высказал мнение, что песни британского исполнителя вдохновляли многих людей разной национальности и профессий. Певцу удалось прославить свою страну. За последние десятилетия в мире не появилось настолько перспективных звезд, каким был основатель Black Sabbath. Лидер группы «Коррозия металла» считает, что появление улицы в честь Осборна увековечит память исторической личности.

«Сейчас пропагандируется народная музыка, ложки, матрешки, Кадышева какая-нибудь. Но целый пласт мировой культуры остается в стороне. Поэтому назвать улицу в честь Осборна было бы хорошим жестом», — сказал Троицкий.

По мнение Троицкого, в последнее время некоторые улицы в России называют в честь лиц, чья историческая значимость не столь значимая. Важно, чтобы это не стало тенденцией. В противном случае россиянам не удастся сохранить отечественную и мировую историю.

«У основной массы до 35 лет если спросить, кто такой Оззи Осборн, они не ответят. Или скажут, что певец. Но никто не знает про летучих мышей, философию его группы Black Sabbath и его сольное творчество, какую идеологию Осборн нес», — в разговоре с «Абзацем» отметил лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий.

Ранее певец Сукачев рассказал, как песни Оззи Осборна повлияли на его жизнь и творческий путь.