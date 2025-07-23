Сукачев рассказал, как песни Оззи Осборна повлияли на его жизнь

Легенда хеви-метала Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет. Рок-музыкант Гарик Сукачев рассказал, как творчество основателя и участника группы Black Sabbath повлияло на его становление, сообщил NEWS.ru.

Гарик Сукачев рассказал, что познакомился с творчеством легендарного музыканта в подростковом возрасте. Песни оставили незабываемый след. Певец уверен, что Осборна можно назвать ярчайшим художником и огромной личностью. По мнению собеседника издания, появление нового музыкального направления стало историческим событием последней четверти XX века.

«Оззи Осборн, группа Black Sabbath создали целое направление — хэви-метал. Они его создали», — считает собеседник NEWS.ru.

Певец напомнил, что легенде посвящено много книг и фильмов. О нем есть информация в энциклопедиях. Сукачев считает, что Оззи Осборн стал исторической личностью. Прощальный концерт музыканта состоялся в начале июля. Певец ушел из жизни вскоре после завершения творческой карьеры. Гарик Сукачев видит в этом совпадении определенную символичность. Поклонник уверен, что песни Осборна изменили судьбы миллионов людей.

«Это символично, это рок-смерть. Это и печаль, и горе. Но в этом есть и какое-то величие», — указал музыкант.

Ранее сообщалось, что стихийный мемориал в память об Оззи Осборне появился в Голливуде на Аллее славы.