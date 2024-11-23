Лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба в интервью РБК рассказал об отношении жителей республики к России.

Адгур Ардзинба заявил, что жители республики с благодарностью относятся к тому, что РФ оказывает финансовую поддержку Абхазии для ее независимого развития.

«Здесь отношение к России формируется через призму отношения персонально к Владимиру Владимировичу Путину», — высказался лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба в интервью РБК.

В интервью также приняли участие бывший президент Абхазии Аслан Бжания и кандидат в президенты Олег Барциц, которые также рассказали о текущей ситуации в республике, политических и экономических проблемах, а также об отношении республики и ее населения к России.

В частности, Олег Барциц напомнил, что Абхазия всегда ощущает поддержку России. Граждане республики принимают решение о вступлении в добровольческие отряды для выполнения боевых задач в зоне СВО.

«Небольшая Абхазия на деле, а не на словах стоит рядом с Россией и за Россию в сегодняшней повестке, когда российский народ и Россия как государство ведут экзистенциальную борьбу за установление нового и более справедливого миропорядка», — рассказал кандидат в президенты Абхазии Олег Барциц.

Адгур Ардзинба высказал мнение, что Россия и Абхазия всегда должны оставаться союзниками. Однако важно понимать, что лидер республики в первую очередь должен любить Абхазию, а не Россию. Интересы страны должны ставиться на первом место.

Ранее сообщалось, что неизвестные попытались под покровом ночи захватить гостелерадиокомпанию Абхазии.