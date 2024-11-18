Неизвестные попытались под покровом ночи захватить гостелерадиокомпанию Абхазии

В столице Абхазии Сухуме уже третьи сутки кряду продолжается политическое противостояние местных властей с местной оппозицией, требующей отставки президента Аслана Бжания и его правительства. Формальной причиной стала перспектива подписания парламентом страны инвестиционного соглашения с Россией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр президента Абхазии, в ночь на понедельник, 18 ноября, группа неизвестных лиц предприняла попытку захватить в Сухуме здание Абхазской государственной телерадиокомпании.

«К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно, представляющих оппозиционные силы, с целью установления контроля над вещанием», — говорится в сообщении инфоцентра.

Там добавили, что атаку неизвестных удалось отбить охране телецентра, которая для стабилизации обстановки и предотвращения захвата произвела череду предупредительных выстрелов из оружия.

Напомним, накануне во время митингов протестующие смогли завладеть одним из грузовиков со спущенными колесами. Они завели «Урал», не имея ключей. При помощи автомобиля протестующие сумели прорвать ограждение. Один из лидеров оппозиции Леван Микаа заявил, что он и его единомышленники больше не позволят Минобороны выделять военную технику для решения любых внутриполитических вопросов.

Ранее сообщалось, что протестующие в Абхазии разожгли костер во дворе администрации президента.