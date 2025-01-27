Лидеры двух стран заявили, что первыми в НАТО повысят военные расходы

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис и премьер-министр Эстонии Кристен Михал положительно отреагировали на давление со стороны США и заявили о намерении повысить военные расходы, сообщила британская газета Financial Times.

По данным газеты, лидеры стран посчитали давление США конструктивным. Они уверены, что Соединенные Штаты — это стратегический и крупнейший союзник в НАТО, поэтому важно прислушиваться к заявлениям американского правительства.

«Литва и Эстония ответили на «хорошее и конструктивное давление» со стороны президента США Дональда Трампа и стали первыми странами НАТО, пообещавшими тратить на оборону более 5% своего ВВП в рамках стремления резко нарастить военный потенциал», — указано в материале газеты.

По информации газеты, премьер-министр Эстонии Михал заявил, что готов повысить военные расходы до 5% ВВП. В настоящее время они достигают 3,7%. Добиться поставленной цели республика намерена за счет государственных займов и общеевропейских финансовых инструментов для обороны. Лидер Эстонии считает, что сокращение бюджета государственного сектора позволит перераспределить средства на военные расходы.

Издание ссылается на мнения оппозиционных политиков республик, которые сомневаются в возможности стран повысить расходы. Некоторые из них считают, у Литвы нет необходимого количества защитного снаряжения, боеприпасов, боевых автомобилей. Имеется также необходимость в строительстве объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что глава МИД Литвы предложил компенсировать прием мигрантов в ЕС платежом.