Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович выдвинул инициативу, согласно которой страна могла бы выплатить 3,16 млн евро в качестве компенсации вместо приема 158 мигрантов по квоте Европейского союза (ЕС). С таким предложением он выступил в эфире радио LRT.

Кондратович планирует обсудить инициативу с министром финансов Литвы Римантасом Шадюсом. После консультаций с коллегой будет принято окончательное решение о дальнейшем ходе действий.

«Самое безопасное для Литвы, понятно, заплатить эти деньги», — отметил Кондратович.

Предлагаемые альтернативы включают либо использование средств на интеграцию мигрантов и обеспечение надзора за ними, либо выплату другим странам, готовым разместить мигрантов на своей территории.

В мае 2024 года полностью отказаться от приема мигрантов решила Польша. Как отметил премьер-министр республики Дональд Туск, такое решение противоречит принятому Советом ЕС «Пакта о миграции», однако обеспечивает безопасность Польши.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для РФ.