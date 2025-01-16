Глава МИД Литвы предложил компенсировать прием мигрантов в ЕС платежом
Глава МИД Литвы предложил заплатить ЕС деньги вместо приема мигрантов
Фото: [pxhere.com]
Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович выдвинул инициативу, согласно которой страна могла бы выплатить 3,16 млн евро в качестве компенсации вместо приема 158 мигрантов по квоте Европейского союза (ЕС). С таким предложением он выступил в эфире радио LRT.
Кондратович планирует обсудить инициативу с министром финансов Литвы Римантасом Шадюсом. После консультаций с коллегой будет принято окончательное решение о дальнейшем ходе действий.
«Самое безопасное для Литвы, понятно, заплатить эти деньги», — отметил Кондратович.
Предлагаемые альтернативы включают либо использование средств на интеграцию мигрантов и обеспечение надзора за ними, либо выплату другим странам, готовым разместить мигрантов на своей территории.
В мае 2024 года полностью отказаться от приема мигрантов решила Польша. Как отметил премьер-министр республики Дональд Туск, такое решение противоречит принятому Советом ЕС «Пакта о миграции», однако обеспечивает безопасность Польши.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Литву недружественной и враждебной страной для РФ.