Лихорадка из пруда: в Раменском карантин — чем грозит лептоспироз людям

В деревне Шувайлово территорию закрыли на карантин по причине выявления у животных лептоспироза. REGIONS разобрался , чем это грозит жителям округа. Симптомы заболевания легко перепутать с тяжелой формой гриппа.

Лептоспироз — инфекция, переносчиками которой выступают грызуны и домашний скот. Люди могут заразиться через воду. Например, искупаться в пруду, где нагадили зараженные мыши или коровы. Кроме того, высокий риск подцепить инфекцию через мясо зараженного животного, которое не было качественно обработано во время приготовления. Заболевший человек не передаст инфекцию другому человеку.

По информации издания, первые симптомы инфекции можно принять за тяжелую форму гриппа. У человека повышается температура, учащается сердцебиение, ломит поясница и икры ног. Через несколько дней на теле может появиться сыпь и синяки, кожа и белки глаз желтеют.

По информации издания, при несвоевременном лечении болезнь приводит к проблемам с печенью и почками. У детей наблюдаются осложнения на сердце. При любых подозрениях рекомендовано незамедлительно обращаться к врачу за помощью.

В группе риска — садоводы и огородники, поклонники загородного образа жизни, хозяева домашнего скота, а также все, кто так или иначе соприкасается с животными или пользуется водой из природных источников.

