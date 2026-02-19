Весна как ловушка: три фатальные ошибки в феврале, из-за которых сердце не выдерживает

Врач‑терапевт и автор телеграм‑канала «Терапия для грустных» Никита Лапкин рассказал REGIONS, почему в преддверии весны повышается риск развития сердечно‑сосудистых заболеваний и назвал топ-3 главных ошибок.

Эксперт отметил, что чаще всего в зимний период люди ведут менее активный образ жизни. В преддверии весны жители городов навещают дачи, где начинается активная подготовка к новому сезону. Параллельно многие записываются в фитнес-клубы. Однако резкая нагрузка на организм после малоподвижного образа лишь вредит человеку.

«Безопасный подход — это постепенный рост активности. В спортивной медицине ориентируются на увеличение объема нагрузки примерно до 10% в неделю. Все, что сильно выше, для нетренированного человека — потенциальный риск», — объяснил Лапкин.

Врач Никита Лапкин назвал вторую ошибку — заниматься самолечением или не соблюдать все рекомендации медика сразу после наступления облегчения. Большинство случаев ОРВИ и гриппа действительно можно лечить дома после консультации специалиста, однако некоторые симптомы после болезни невозможно игнорировать. К таким специалист относит боль или давление в груди, слабость, нарастающую одышку, кровохарканье, учащенное или нерегулярное сердцебиение.

«Особенно внимательно к себе должны относиться люди с хроническими болезнями сердца, легких, диабетом и пожилые. На их фоне недолеченная зимняя инфекция может стать триггером проблем с сердечно‑сосудистой системой к весне», — подчеркнул врач.

По мнению специалиста, третья ошибка — игнорирование симптомов из-за начала весны. Считается, что в этот период организм устает от зимы, становится менее выносливым, требует больше витаминов. В итоге люди начинают связывать любое недомогание с межсезоньем.

«Такие жалобы могут быть связаны с анемией, сердечно‑сосудистыми заболеваниями, нарушениями обмена веществ или последствиями перенесенных инфекций. Если симптомы нарастают или не проходят, лучше обсудить их с врачом до того, как они обернутся экстренным вызовом скорой», — предупредил терапевт.

