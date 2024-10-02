Лишить имущества и доходов в РФ Галкина и Пугачеву призвали Рыбин и Сенчукова

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова высказали мнение, что покинувших Россию иноагента Максима Галкина* и его супругу Аллу Пугачеву необходимо в России лишить доходов, изъять все имущество и запретить авторские отчисления, сообщило интернет-издание «Абзац».

Звездная пара удивлена, как у Максима Галкина могли сформироваться антироссийские убеждения. Его брат и отец — военные. Супруги считают, что предложенные ими запреты справедливы. Если артисты решили отвернуться от Родины в сложный момент и бросить своих соотечественников, то почему россияне не могут поступать зеркально. У звездных супругов много недвижимости в разных странах. Однако те квартиры, дома и замок, которые есть в России, стоит изъять.

«Она [Пугачева] выпустила диск – ей 20 миллионов за неделю пришло. Запретить это все нужно. Пусть работают там», — сказали Рыбин и Сенчукова.

Супруги уверены, что СВО непременно завершится победой России. Значит, Пугачева и Галкин не вернутся домой. Занимать другую позицию певцы Рыбин и Сенчукова не могут. Они неоднократно выступали перед ранеными российскими военнослужащими в госпиталях и перед жителями новых регионов. Супруги чувствуют особенную энергетику на таких концертах, верят в победу России и рады единению многих людей.

Ранее сообщалось, что Галкин, Шац, Белый, Макаревич и другие иноагенты спешно покидают Израиль из-за боевых действий в регионе.

*признан в РФ иностранным агентом.