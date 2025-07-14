Ливни и палящее солнце сопровождали участников мотокросса в Кузбассе

Пятый этап MMT RGP Первенства России по мотокроссу 2025 прошел в Кемерово в период с 12 по 13 июля, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Фотокорреспондент издания посетил мероприятие, на котором собралось около 300 сильнейших гонщиков со всей России.

По информации издания, участникам мероприятия приходилось справляться с различными погодными условиями: палящее солнце периодически сменялось ливнями. На мастерство гонщиков это не повлияло, а для зрителей создало дополнительные спецэффекты.

«Шум болельщиков сливался с шумом проливного ливня, что придало больше атмосферности», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, победителем пятого этапа MMT RGP чемпионата России по мотокроссу стал Арсений Алферьев. В честь победы на сцене открыли бутылку шампанского и облили зрителей ее брызгами. Корреспондент обратил внимание, что поддержать участников собралось большое количество людей разных возрастных категорий. Шоу получилось зрелищным: от колес мотоциклов разлеталась грязь и брызги дождевой воды. Заезды прошли в классах: MX-65 CC «Мальчики», MX-65 CC «Юноши», MX-85 CC, MX-125 CC 2T. Участие также приняли профессиональные команды.

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