Ливни и ураган поставили Дагестан перед жестким испытанием: в городах республики сложилась критическая обстановка

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем телеграм-канале проинформировал, что службы региона готовились к ухудшению погодных условий. Однако стихия оказалась более мощная, чем ожидалось. Наиболее тяжелый удар она нанесла по столице. В Махачкале зафиксированы подтопления, масштабные отключения электричества и воды, серьезно затруднено движение общественного транспорта.

«Дагестан столкнулся с самым настоящим вызовом – сильнейший дождь и шквалистый ветер создали критическую ситуацию во многих районах и городах», — написал глава республики.

По поручению главы региона, вице-премьер республики провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также были организованы оперативные штабы по всем критически важным направлениям: электроснабжение, водоснабжение, дорожное хозяйство.

«Мы готовились к ухудшению погоды. Коммунальные службы на протяжении трех дней расчищали ливневую канализацию, чтобы минимизировать риски подтоплений. Столичные службы заранее перевели в режим повышенной готовности, были сформированы аварийные бригады, подготовлена техника», — проинформировал Сергей Меликов.

Однако реальная погодная ситуация, по словам главы региона, оказалась даже более суровой, чем самые пессимистичные прогнозы. Особое внимание уделяют обстановке и в других городах и районах республики.

Сотрудники МЧС оказали помощь жителям домов, которые не могли самостоятельно покинуть здания, отмечено в сообщении телеграм-канал ведомства.

Ранее сообщалось, что в столице Дагестана из-за сильных дождей подтопило 20 жилых домов, в 132 населенных пунктах республики отсутствует свет.