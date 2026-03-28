Стихия бьет по Дагестану: проливные дожди затопили 20 домов в Махачкале

Проливные дожди стали причиной подтопления около 20 частных домовладений в Махачкале. Соответствующими данными располагает пресс-служба МЧС России по Республике Дагестан, сообщил ТАСС.

На месте происшествия организованы поквартирные обходы, жителям оказывается необходимая поддержка. В ведомстве уточнили, что к работе привлечены 25 специалистов и 8 единиц спецтехники от территориальной подсистемы РСЧС, из них 12 человек и 3 машины — от МЧС России.

«В связи с выпадением обильных осадков в столице Дагестана произошло подтопление жилого сектора. На улице Заречной подтоплены около 20 частных домовладений», — ТАСС цитирует сообщение МЧС.

Из-за аварийного отключения света лишились в 132 населенных пунктах Дагестана, расположенных в восьми муниципальных образованиях. В сообщении МЧС уточняется, что предварительной причиной стали замыкания на линиях электропередачи, спровоцированные плохими погодными условиями. Для устранения последствий направлены восемь бригад электриков. Специалисты намерены устранить проблему до вечера субботы, 28 марта.

Согласно прогнозам синоптиков, в Дагестане в период до 29 марта ожидаются сильные осадки и порывы ветра, достигающие 23 метров в секунду. Изменение погодных условий зафиксировано в пятницу, 27 марта.

По данным телеграм-канала SHOT, из-за мощного потопа вследствие дождя на улицах можно заметить плавающие автомобили. Известно, что размыло железнодорожный мост. Люди вынуждены выбираться из затопленных домов. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

