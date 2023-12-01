Ляйсан Утяшева призналась в измене мужа, но дело совершенно не в сопернице
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева во время интервью YouTube-каналу ответила на вопрос, приходилось ли ей сталкиваться в отношениях с мужем с изменой, сообщает портал «Дни.ру». Сделала она это в ироничной форме.
Телеведущая Ляйсан Утяшева отметила, что у ее супруга Павла Воли есть одно качество - он во всем стремится к совершенству. Если приготовленное ею блюдо вышло в какой-то раз с недостатками, супругу это не по нраву. У спортсменки же часто пюре получается с комочками. Чтобы не доводить до ссор, в звездной семье пюре готовит только Павел Воля.
«С кем он мне изменяет – это с пюре. Я даже не берусь готовить пюре, потому что всегда будет не так, будет много комочков.», - иронизирует Ляйсан Утяшева
Пара признается друг другу в любви. Никогда не рассказывают о семейных ссорах. В интервью каждый превозносит достоинства своего партнера. Возможно, именно поэтому поклонники постоянно приписывают Павлу Воле какие-то романы. Сама Утяшева во время интервью также отметила, что кроме перфекционизма юмориста, поводов для ссор не возникает.
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