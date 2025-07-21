Лямблиоз и утиная болезнь: на что обратить внимание после купания в водоеме

Россиян призывают не купаться в необорудованных зонах отдыха. В противном случае можно заразиться различными инфекциями. Эксперты рассказали, на какие симптомы необходимо обратить внимание после купания, сообщила pravda-nn.ru.

По информации издания, жители Нижегородской области активно обсуждали состояние мужчины, который оглох после купания в водоеме. В народе болезнь называют «ухом пловца». В ухо попадает бактерия. Орган краснеет, наблюдаются выделения и тошнота. Иногда температура поднимается до 40 градусов.

По данным издания, еще одно распространенное заболевание — церкариоз (утиная болезнь). Утки выделяют в воду личинки, способные проникать сквозь человеческую кожу. Сразу после купания тело начинает покалывать и жечь.

По информации издания, в воде легко заразиться кишечной палочкой. Даже если человек не глотал случайно воду, бактерии могли проникнуть через другие слизистые. Особенно высокий риск заражения на мелководье. В воде также можно подхватить микроскопические одноклеточные гельминты — лямблии.

Ранее сообщалось, что в российских регионах активировалась опасная инфекция. Главврач Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как распознать опасность и не заболеть.