В российских регионах активировалась опасная инфекция: как распознать и не заболеть им

«Может протекать в виде герпангины, когда такие же высыпания возникают на миндалинах и на небе. Также возможна сильная диарея, вплоть до обезвоживания и боли в мышцах. Однако своевременное обращение к врачу способствует быстрому выздоровлению. Бывают тяжелые формы заболевания, но смертность крайне низка», — добавил Осипов.