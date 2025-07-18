В российских регионах активировалась опасная инфекция: как распознать и не заболеть им
Главврач Осипов: энтеровирус передается при купании в непроверенных водоемах
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Опасная энтеровирусная инфекция распространяется в российских регионах. Заболевание является круглогодичным, но число случаев заражения увеличивается в летний период и ранней осенью, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
По словам эксперта, росту заболеваемости также способствует купальный сезон.
«Заражение происходит водным, пищевым, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. Также возможен так называемый трансплацентарный путь, то есть от матери к плоду», — пояснил врач интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Для заболевания характерно острое начало с высокой температурой и высыпанием на коже.
«Может протекать в виде герпангины, когда такие же высыпания возникают на миндалинах и на небе. Также возможна сильная диарея, вплоть до обезвоживания и боли в мышцах. Однако своевременное обращение к врачу способствует быстрому выздоровлению. Бывают тяжелые формы заболевания, но смертность крайне низка», — добавил Осипов.
Для профилактики инфекции необходимо соблюдать меры гигиены и не купаться в непроверенных водных источниках.
«После купания нужно обязательно принять душ. В любом случае мыть руки, не пить воду из неизвестных источников — лучше принимать бутилированную. Особенно при выезде на природу», — заключил врач.
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