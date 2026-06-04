Любимый автомобиль коменданта Освенцима 1937 года продают в Одинцове

На одной из популярных интернет-площадок в Одинцове появился уникальный лот, который уже привлек внимание коллекционеров, историков и ценителей ретроавтомобилей. Речь идет о редком австрийском автомобиле Steyr 200, выпущенном в 1937 году — за год до начала глобальных потрясений XX века, сообщил REGIONS.

Несмотря на историческую ценность, продавец оценивает раритет всего в 350 тыс. руб. Машина не находится в рабочем состоянии и требует значительных вложений и реставрации. Тем не менее, даже в нынешнем виде этот автомобиль представляет собой важный музейный экспонат и объект для изучения автомобильной истории.

«Автомобиль долгое время хранился под сухим навесом и сейчас ждет восстановления. Самое главное — у него полностью сохранились оригинальный кузов и фирменная решетка радиатора с надписью „Steyr 200“. Для понимающего реставратора это просто идеальный проект», — рассказала REGIONS продавец раритета Марина Васильевна.

Особое внимание вызывает мрачная история марки Steyr 200. Именно на таких автомобилях в довоенный период передвигался Рудольф Хесс — оберштурмбаннфюрер СС и комендант концентрационного лагеря Освенцим, который стал символом ужасов Второй мировой войны. Хесс был одним из авторов печально знаменитой надписи над воротами лагеря — «Труд делает свободным», а также одним из инициаторов «окончательного решения еврейского вопроса» — систематического уничтожения европейских евреев.

Автоэксперт Максим Осецин, известный своей страстью к старинной технике, в интервью REGIONS подчеркнул, что приобретение такого автомобиля — лишь начало долгого и сложного пути. По его словам, новому владельцу придется запастись не только терпением, но и значительными финансовыми ресурсами для восстановления и сохранения этого исторического экземпляра.

«Steyr 200 — это очень надежная для своего времени довоенная модель. То, что уцелели оригинальный металл кузова и облицовка радиатора — это уже половина успеха. Однако будущему хозяину придется столкнуться с дефицитом запчастей: оригинальные комплектующие в России найти практически невозможно, их придется искать на европейских аукционах или изготавливать на заказ по чертежам. Но если довести проект до конца, машина станет настоящей жемчужиной любой частной или музейной коллекции», — подчеркнул эксперт.

По информации эксперта, Steyr 200 из Одинцова — это не просто раритетный автомобиль, а живая история с непростой судьбой, которая требует внимательного и ответственного подхода к своему возрождению.

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