Любовь может растопить сердце: Дед Мороз из Балашихи купил абонемент в качалку ради Снежной бабы

Пользователи соцсетей обсуждают встречу с Дедом Морозом в самом неожиданном месте, сообщил REGIONS.

В местном телеграм-канале жители Балашихи рассказали о встрече с Дедом Морозом в тренажерном зале. Конечно, не сам волшебник, а перевоплощенный в него горожанин, эффектно выполнил жим лежа со штангой на горизонтальной скамье. Очевидцы сняли на видео мужчину в кроссовках, красной шубе и зимней шапке. Он стал звездой Сети.

REGIONS изучил комментарии к видео. Женская часть аудитории призналась, что готова рассказать накаченному красавцу стихотворение и получить подарок. Некоторые пользователи предположили, что сердце Деда Мороза уже занято.

«Дед Мороз замечен в тренажерке в Саввино. Встретил снежную бабу и влюбился», — написали пользователи соцсетей.

Некоторые пользователи отнеслись к видео с юмором. Они отметили, что разносить подарки — нелегкий физический труд. В преддверии праздника не мешало бы улучшить свои физические показатели, чтобы справиться с заданием.

Не мене распространившаяся версия в Сети — в фитнес-центре проходил корпоратив. Предположительно, одному из артистов в качестве оплаты подарили годовой абонемент. Что побудило мужчину переодеться, достоверно неизвестно. Ясно, что он растопил многие женские сердца.

«Это самый красивый Дед Мороз, которого я когда-либо видела! Осталось понять: он любит хороших девочек или плохих?» — комментируют подписчицы.

Ранее сообщалось, что депутаты вспомнили теплые новогодние истории из детства.