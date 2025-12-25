«Рассекретил отца в тапочках»: депутаты вспомнили теплые новогодние истории из детства

Депутат Заксобрания Нижегородской области Рустам Досаев рассказал о детском разочаровании: он просил у Деда Мороза приставку «Денди», но под елкой находил другие подарки. Родители смогли исполнить мечту. Они подарили приставку, но примерно через несколько лет после того Нового года. Долгожданный презент вручили на день рождения.

«А вообще Новый год для меня — время чудес и обновления. Новый этап, когда и взрослые, и дети хотят исправить какие-то свои ошибки, стать лучше», — добавил он.

Депутат думы Нижнего Новгорода Кирилл Карташев рассказал, как однажды рассекретил своего отца. В преддверии Нового года он писал письма главному волшебнику. В новогоднюю ночь Дед Мороз пришел к нему в гости. Кирилл Карташев рассказал стишок. Он заметил, что волшебник почему-то пришел в гости в тапочках отца.

«Уже на следующий год я сам относил письмо в почтомат и даже получал ответ от „Почты России“. Но с этого времени Дед Мороз стал приносить под елку совсем не те подарки, которые я загадывал», — признался он.

Депутат думы Нижнего Новгорода Ирина Молькова рассказала о семейной традиции — в коробке с подарками лежал будильник. Он звонил, чтобы по звуку можно было найти новогодние сувениры. Такие квесты для депутата устраивали родители. Перед Новым годом под подушкой волшебным образом появлялись мандарины и конфеты.

