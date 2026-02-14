Любовь по поколениям: миллениалы довольны больше всех, беби‑бумеры чувствуют себя любимее

По информации издания, аналитики опросили респондентов, учитывая их возрастную группу. Сотрудники задавали вопрос, довольны ли опрашиваемые своей сексуальной жизнью и ситуацией на личном фронте. Среди представителей поколения X таких людей оказалось примерно 59–60%, а среди беби-бумеров — лишь 55%.

По данным издания, самое счастливое в любви поколение — миллениалы. 65% респондентов данной возрастной группы положительно ответили на поставленный вопрос. У участников опроса также поинтересовались, чувствуют себя они сейчас любимыми.

Среди респондентов, которые уверены, что они любимы, лидируют беби-бумеры — таких оказалось 79%. Чуть меньше, 77%, — среди миллениалов. Поколение Z показало результат 76%, а замкнули список представители поколения X: здесь о себе как о любимых заявили 75% опрошенных.

Данные получены в ходе онлайн-опроса, который охватил около 24 тыс. человек из 29 стран. Исследование проводилось с 24 декабря 2025 по 6 января 2026 года. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процентного пункта.

Ранее сообщалось, что бесстрашные 68 пар Подмосковья зарегистрировали брак в пятницу, 13-го