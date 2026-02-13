Чертова дюжина счастья: 68 подмосковных пар решили обмануть судьбу в пятницу , 13-го

Пока суеверные люди прячутся от черных кошек и боятся разбитых зеркал, 68 пар в Московской области решили пойти под венец в самую мистическую дату февраля. В пресс-службе Минсоцразвития Московской области сообщили REGIONS , что на пятницу, 13-е, подано 68 заявлений на регистрацию брака. А это значит, что 136 жителей региона плюнули на приметы и доверились чувствам.

В ведомстве подсчитали, где живут самые бесстрашные романтики. Абсолютным лидером стал Дворец бракосочетания в Барвихе — там желающих скрепить себя узами брака в этот день оказалось больше всего. На втором месте расположились Мытищи, а почетное третье место поделили между собой Серпухов и Сергиев Посад.

Однако не все регионы России оказались столь смелыми. Telegram-канал Mash поделился удивительной статистикой: в Рязанской области 13 февраля не зарегистрируют ни одного брака. Это первый подобный случай за всю историю ведения свадебной статистики в регионе. При этом год назад рязанцы относились к пятнице, 13-го, куда лояльнее: в июне 2025-го в «опасную» дату там сыграли свадьбы 35 пар, а осенью 2024-го — 39 семей.

Для справки: страх перед пятницей ,13-го, известный как параскаведекатриафобия, возник из смеси библейских преданий о Тайной вечере с тринадцатью участниками и казни Христа в пятницу, а также исторических легенд о разгроме ордена тамплиеров в этот день. В нумерологии число 13 считается «неправильным», так как оно нарушает гармонию совершенного числа 12 (месяцы года, знаки зодиака, часы на циферблате), привнося в мир хаос. Современную тревогу подогревает массовая культура, особенно одноименные фильмы ужасов, и психология «ловушки подтверждения»: любое мелкое неприятное событие в эту дату люди склонны списывать на мистику, игнорируя удачи и укрепляя веру в старинное суеверие. Но, судя по всему, в Московской области любовь побеждает любые суеверия. Несколько десятков счастливых пар сегодня скажут друг другу «да», доказав, что для настоящих чувств не существует плохих дат.

