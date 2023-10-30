«Любовь с первого взгляда»: Мэр Урая поделился фото празднования дня рождения собаки Таеко

Мэр Урая Тимур Закирзянов на странице в социальной сети выложил фото и подробно рассказал, как члены семьи праздновали день рождения любимого домашнего питомца - собаки породы акита-ину, которую зовут Таеко, сообщает muksun.fm .

Мэр Урая рассказал, что домашнему питомцу исполнился годик. Как только щенок родился, семья не могла забрать его сразу, надо было дождаться, чтобы собака окрепла. В доме новый член семьи появился уже после Нового года.

«Забрали сразу после Нового года. Это была любовь с первого взгляда! Пролетел год под одной крышей», — написал глава города.

Жена мэра Урая нашла в интернете рецепт торта, которые предназначаются специально для собак. Лакомство стало подарком для питомца. Животное водят в клуб, где обучают необходимым командам. После тренировки все собаки получили по куску праздничного торта.

Пользователи социальных сетей с радостью восприняли новость про семейный праздник мэра. Они писали поздравления Таеко, делали комплименты и собаке, и дружной семье мэра.

Иногда даже ласковый домашний питомец может угрожать ребенку. Например, в Подмосковье 13-летнюю девочку во время игры укусил за губу шпиц. Мы подготовили пошаговую инструкцию для родителей, как поступать в любых нештатных ситуациях: нападению домашних животных, получение электротравм и ожогов, проглатыванию сторонних предметов.