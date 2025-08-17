Любовница и невеста 60-летнего мужчины случайно познакомились и спасли ему жизнь

По информации издания, необычная история произошла в Великобритании. В больницу доставили мужчину с обширным кровоизлиянием в мозг. Пациент впал в кому. Медики советовали отключить его от аппарата. Шансов, что он выживет, было мало. Требовался уход.

По данным издания, навещать мужчину регулярно приходили две женщины. Они познакомились и выяснили, что одна из них — невеста, а другая — любовница. С невестой пациент был знаком 24 года. Последние четыре года пара проживала вместе. Любовница знала мужчину 20 лет. С обеими партнершами была постоянная связь. Женщины подружились. Они выступили категорически против отключения аппарата и начали ухаживать за возлюбленным.

По информации издания, женщины подали в суд против решения больницы об отключении от аппаратов жизнедеятельности. Каждая из них подготовила доказательства того, что пациент не согласился бы на это. В настоящее время мужчина получает питание через зонд. Невеста и любовница проводят в больнице по шесть часов ежедневно.

