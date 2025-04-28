Людей эвакуировали: в кемеровском гипермаркете «Лемана Про» произошло задымление

В соцсетях появилась информация об эвакуации посетителей и сотрудников кемеровского гипермаркета «Лемана Про», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Очевидцы предположили, что произошло возгорание. В компании информацию о пожаре опровергли и назвали причину задымления.

В телеграм-каналах опубликовали видео. Возле здания магазина собралось большое количество людей — это сотрудники и посетители гипермаркета, которых эвакуировали. К магазину подъехала машина МЧС. Судя по кадрам, можно предположить, что из здания валил густой дым. Сообщалось, что никто из находившихся в гипермаркете людей не пострадал. Позже комментарий о том, что произошло в городе, появился в телеграм-канале Минпромторга Кузбасса.

В ведомстве опровергли предположение о возгорании. На территории торгового комплекса специалисты выполняли плановые технические работы. В компании «Лемана Про» рассказали, что в здании сработала сигнализация. Как следствие, в автоматическом режиме активизировалось порошковое пожаротушение. Ситуация находится под контролем администрации торгового комплекса.

«Информация о задымлении не подтверждается, таким свойством обладает специальный порошок», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Киржачского района вернутся домой после эвакуации.