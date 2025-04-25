Жители Киржачского района вернутся домой после эвакуации

Жители и дачники всех населенных пунктов Киржачского района Владимирской области, за исключением Барсово, получили разрешение вернуться в свои дома. Такое решение было принято оперативным штабом, о чем проинформировал губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что большая часть эвакуированных из Киржачского района может вернуться в свои жилища. При этом, по словам Авдеева, в воинской части, находящейся в зоне чрезвычайной ситуации, режим эвакуации остается в силе. В настоящее время специалисты занимаются устранением последствий инцидента.

Как заявила глава Киржачского района Елена Карпова, действие режима чрезвычайной ситуации прекращено в ряде населенных пунктов, включая деревни Храпки, Илейкино, Дубки, Грибаново, Дворищи, поселки Першино и Мирный, участок Мележи, а также садовые товарищества «Лужки» и «Звездный».

Автомобильное движение разрешено по всей протяженности дороги 17К-8 от Киржача до пересечения с трассой А-108, обеспечивая доступ к указанным населенным пунктам.

Напомним, что 22 апреля в поселке Барсово Киржачского района Владимирской области прогремел мощный взрыв из-за загоревшегося склада боеприпасов. После этого в небо поднялся густой столб черного дыма.

Ранее сообщалось, что из Киржачского района Владимирской области эвакуировали 450 человек.