Люди эвакуировались самостоятельно: жилой многоэтажный дом загорелся в Кемерово

В Кемерово в многоквартирном жилом доме произошло возгорание, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС Кузбасса.

По информации издания, пожар произошел ранним утром. На место происшествия прибыли спасатели. Они стали свидетелями, как черные клуб дыма валили из окна жилой квартиры. Жильцы сумели самостоятельно эвакуироваться до прибытия специалистов. Спасателям понадобилось 19 минут, чтобы локализовать возгорание. Специалисты разбираются, что могло стать причиной пожара. Для ликвидации огня потребовалось шесть единиц специальной техники. На вызов прибыло 20 спасателей.

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций региона корреспондента «Сибдепо» проинформировали, что после пожара не все помещения в квартире пригодны для проживания. В результате инцидента никто из жителей не пострадал. Спасателям удалось своевременно локализовать огонь, чтобы не допустить его распространения на другие помещения.

«Сгорели мебель и вещи б/у на площади 1 кв. м», — уточнили редакции «Сибдепо».

