Люди гуляют с колясками, выгуливают собак и сидят на песке: что происходит на Шаморе этой весной

Обычно Шамора — самый популярный пляж дальневосточной столицы — начинает притягивать жителей края и туристов ближе к маю, сообщил vostokmedia.com. В нынешнем сезоне жизнь на побережье уже пробуждается. Корреспондент издания прогулялся по легендарному песку.

По информации издания, сначала строители снесли популярные в прошлые годы заведения — «У Марины», «Арарат» и знаменитую «Пьяную курицу». Теперь рабочие активно заливают фундаменты под новые объекты. Журналист прошелся по набережной, где вместо привычных кафе уже выросли футуристичные геокупола, а парковка не пустеет даже после заката.

По данным издания, спасательная вышка на пляже пока одиноко скучает по отдыхающим, а температура воздуха еще не располагает к купанию. Но Шамора уже превратилась в одну из главных прогулочных зон города.

«Люди гуляют семьями с колясками, выгуливают собак (выгул разрешен, и это добавляет набережной уюта вместо хаоса) или просто сидят на песке, глядя на хмурое, но уже родное японское море», — говорится в статье «Восток-Медиа».

