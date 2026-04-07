Сирены воют, а люди гуляют: как туристы в Сочи привыкли к атакам БПЛА

Сезон в Сочи давно стал круглогодичным — теплый приморский климат позволяет комфортно отдыхать здесь даже зимой, когда в остальных регионах России стоят морозы. Что уж говорить про апрель: побережье цветет и благоухает, многие гуляют в одежде с коротким рукавом, а туристов на променадах от Лазаревского до Сириуса становится все больше.

Практика показывает, что для отдыхающих не становится проблемой даже план «Ковер», который обязывает все гражданские самолеты срочно приземлиться в ближайшем аэропорту и оставаться там, пока военные не дадут отбой. Не пугают туристов и сирены, оповещающие о беспилотной опасности. Их вой только первое время наводил ужас, а теперь, по словам местных жителей и гостей курорта, никто на него не реагирует. Люди фланируют по набережным, словно ничего не происходит, передает SOCHI1.RU.

«Усталость и апатия»: как местные жители переживают тревоги

Жительница Сочи Юлия Демидова призналась, что у нее накопилась моральная усталость и началась апатия. Она рассказала, что не знает, куда прятаться, и задалась вопросом: есть ли смысл бежать? По ее словам, если судьбе угодно, чтобы она сегодня погибла, значит так тому и быть. Сирены поорут и перестанут, а она сидит и смотрит на море, даже двигаться не хочется.

Отдыхающие из других регионов тоже относятся к звукам сирен спокойно. Инна Баликова, приехавшая из Белгородской области, заметила, что им ли бояться сирен. Они привыкли за столько лет и уже не замечают. На вопрос о убежищах в отеле ответили неопределенно: предложили при желании спуститься на подземную парковку, но лучше, мол, гуляйте.

Некоторых туристов больше беспокоит нестабильная погода, которая мешает полноценно насладиться отдыхом. Галина Петровская из Екатеринбурга рассказала, что они приехали отдыхать и намерены взять от отпуска все. Кто боится, пусть сидит дома. Единственное, что напрягает, — неустойчивая погода, дожди и высокая влажность. Два года назад в апреле было уже очень тепло, а сейчас приходится ходить в теплых куртках.

Ад в аэропорту: застрявшие пассажиры спят на полу и теряют стыковочные рейсы

Совсем иначе описывают свое настроение люди, застрявшие в аэропорту Сочи. Пассажиров задержанных рейсов тяготит неизвестность, а бытовые неудобства и отсутствие сна усугубляют проблему. Некоторым туристам приходится спать прямо на полу. Чтобы сделать это немного мягче, администрация воздушной гавани начала раздавать специальные коврики. Кое-кто после таких приключений зарекся летать на море.

Александр из Читы, чья семья вынужденно провела в аэропорту лишние сутки, рассказал, что их покормили, но от этого не легче. Они потеряли стыковочный билет и пока не понимают, что делать. Авиакомпания не дала внятного ответа, посадят ли их на другой рейс или придется снова покупать билеты.

По официальным данным Росавиации, действие плана «Ковер» в отдельных аэропортах иногда растягивается на срок до 12 часов и более. Так, в Сочи предыдущие ограничения ввели в 14:39 воскресенья, а сняли в понедельник в начале пятого утра. Тем временем соседние аэропорты Геленджика и Краснодара не работали на прием и отправку самолетов почти сутки — с восьми утра воскресенья до раннего утра понедельника, когда наконец открыли все три воздушные гавани Краснодарского края.

Другой турист, Алексей Герасименко из Омска, рассказал, что с мучениями и долгими задержками добирался на отдых в Сочи, и такие же трудности ждали его на обратном пути. Мужчина переживает, что второй билет — из Москвы в Омск — у него просто сгорит. Авиакомпания обещает пересадить его на другой самолет, но никакого документального подтверждения не дает, что усиливает тревожность туриста.

Алексей признался, что когда они летели сюда, в Москве сначала застряли из-за закрытых аэропортов, потом прилетели в Махачкалу, потому что Сочи закрыли. И на обратном пути опять то же самое. Но тут, по его словам, город и аэропорт не виноваты. Остается только терпеть или выбирать другие направления для отдыха. Спасибо военным, которые оберегают курорт.

