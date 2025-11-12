Люди спокойно стояли на остановке: пенсионерку едва не загрызла стая бродячих собак

Пользователь соцсетей рассказал об инциденте в Кузбассе — на пенсионерку напала стая бродячих собак, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации пользователя соцсетей, инцидент произошел во вторник, 11 ноября, возле остановки общественного транспорта. Свидетелями стали многие люди, но никто не решился оказать пенсионерке помощь. Женщина кричала и призывала отреагировать. По мнению пользователя соцсетей, люди спокойно продолжали ожидать транспорт.

По данным пользователя соцсетей, женщине оказал помощь один из случайных прохожих. Агрессивные животные прокусили пенсионерке ногу. К публикации прикреплено фото укуса. Очевидец уверен, что стая бродячих псов могла до смерти загрызть пострадавшую.

«Если бы не мужчина с собакой, который отбил ее от стаи, ее бы разорвали», — уточнил автор сообщения.

Эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в случае нападения собак важно не убегать и оценить ситуацию: найти безопасное место. Идти безопасно, пятясь назад. Желательно выставить перед собой какой-либо предмет, например, сумку.

Ранее сообщалось, что жители подмосковного Красногорска после обнаружения следов неизвестного порошка на улицах города обеспокоены активностью догхантеров.