«Люди устают»: россиян просят присоединиться к поискам семьи Усольцевых

В Красноярском крае наземные группы, принимающие участие в поисках пропавшей 28 сентября семьи Усольцевых, в среду, 8 октября, обследовали 41 кв. км тайги и 792 км лесных дорог, после анализа данных МЧС и поискового отряда «Лиза Алерт» сообщил prmira.ru.

По информации издания, к поискам приглашают присоединиться всех неравнодушных граждан. В настоящее время специалисты используют любые возможности, чтобы определить местоположение родителей и их маленького ребенка. В частности, 26 кв. км леса были исследованы при помощи БПЛА. Из Москвы прислали дроны, которые способы работать в экстремальных условиях. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отметили, что люди и техника работают на пределе своих возможностей.

«Каждый день — новая попытка, новый маршрут. Заканчиваются ресурсы, устают люди… Добровольцев отряда „ЛизаАлерт“ держит надежда и двигают вперед ваши неравнодушие и помощь», — написали в группе отряда.

По информации издания, к поискам привлечены кинологи, сотрудники правоохранительных органов, курсанты ВИИ СФУ, добровольцы Красного Креста, добровольцы ПСГ «Сибирь» и «Поиска пропавших детей им. О. Василишиной», спелеологи и альпинисты. Гражданам, которые готовы оказать содействие, выделят необходимое оборудование. Россиян просят тепло одеваться и иметь при себе еду для перекуса, а также воду и чай в термосе.

Ранее сообщалось, что СКР опроверг информацию о телефоне главы пропавшей в Красноярском крае семьи.