«Люди в панике»: россиянка поделилась опытом выселения опасного соседа

Ростовчанка рассказала, что в квартире проживал одинокий пожилой мужчина. Его родные находятся в другом регионе. Соседи связывались с родственниками соседа. Они говорили, что не имеют возможности забрать пенсионера к себе. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Жильцы наблюдали у соседа проблемы с речью и здоровьем. Дважды по вине мужчины начинался пожар. В первый раз он оставил на плите пластиковый контейнер, во второй — курил на балконе.

«Каждый раз подъезд в дыму, люди в панике», — рассказала собеседница RostovGazeta.

Ростовчанка рассказала, что после многократных требований родственники мужчины забрали его к себе. В настоящее время проблема решена. Юрист Юрий Мартынов отметил, что словесные договоренности не гарантируют жильцам, что пенсионер не вернется в квартиру.

Эксперт рекомендует россиянам в подобных случаях действовать в рамках правового поля. Важно в каждом случае фиксировать акт нарушения, которое угрожает жизни и здоровью соседей. Например, вызывать представителей МЧС и сотрудников правоохранительных органов и просить официально запротоколировать инцидент. О каждом происшествии рекомендовано информировать управляющую компанию. Оформленные документы станут основанием для обращения в суд. Истцы вправе требовать выселения гражданина.

«Жильцы могут требовать от собственника квартиры переселить такого человека или продать жилье. В исключительных случаях возможно признание гражданина нуждающимся в спецучреждении, но это уже решает суд с привлечением медиков», — пояснил юрист.

