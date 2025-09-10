Утро началось не с кофе: россиянка разбросала у дверей соседей перья

На видео видно, что к двери подходит женщина. По одежде можно предположить, что она живет в этом же доме. Горожанка поднимается по лестнице, подходит к конкретной двери, разбрасывает под ней белые перья. Потом смотрит в камеру видеонаблюдения и машет рукой. По информации журналиста, видео сняли в среду утром, 10 сентября.

Журналист задался вопросом, что могли бы означать действия женщины. Ростислав Бардокин предположил, что женщина могла проводить какой-либо ритуал, в том числе и магический. Корреспондент «Сибдепо» высказал мнение, что действия жительницы Кузбасса связаны с враждой между соседями. Предположительно, таким образом она из чувства мести решила сделать соседям что-то неприятное.

По информации журналиста, утренний инцидент произошел в Новокузнецке.

