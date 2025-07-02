Люди в панике выбегали на улицу: под Кемерово вспыхнул пожар в доме с детьми

В селе Ягуново в восьмиквартирном жилом доме произошел пожар, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональный МЧС. В панике на улицу выбегали жильцы. До приезда спасателей эвакуировались 22 человека, в числе которых четыре несовершеннолетних.

В ведомстве проинформировали, что обрешетка крыши дома сгорела и обрушилась, стены квартиры внутри и снаружи на всей площади также сгорели полностью. Вблизи дома находились различные надворные постройки, которые также серьезно пострадали. В частности, обгорели стены внутри и снаружи и обрешетка крыши на всей площади. В зданиях многие конструкции были изготовлены из дерева.

«Предварительно, все произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации печи», — сообщили в МЧС Кузбасса.

По данным ведомства, на место происшествия прибыл 31 специалист. МЧС предоставило восемь единиц техники. Общая площадь пожара составила 624 кв. м. Никто из жильцов не пострадал. До устранения возгорания сохранялся высокий риск, что пламя перекинется на соседние дома.

В ведомстве обратились к россиянам с просьбой проверять состояние печи. Стоит обращать внимание на трещины и различные изъяны. Важно приобрести огнетушитель. Автономный пожарный извещатель — предмет, который может оповестить жильцов о возгорании. Не стоит игнорировать важность его монтажа в здании. Спасатели напоминают о правилах безопасности при использовании печей. Они не предназначены для сушки бревен. Перед топкой необходимо установить металлический предтопочный лист.

Ранее сообщалось, что в Одинцово прокуратура проконтролирует установление причин пожара на автостоянке.