В Одинцово прокуратура проконтролирует установление причин пожара на автостоянке
Установление причин пожара на автостоянке проконтролируют в Одинцово
Фото: [Прокуратура Московской области]
Одинцовская городская прокуратура проконтролирует установление причин пожара, который произошел на автомобильной стоянке в селе Акулово на улице Новая во вторник, 1 июля, примерно в 02:00. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Оперативные службы установили, что открытое горение затронуло 13 легковых автомобилей. Им удалось локализовать огонь. Согласно предварительным данным, очаг находился в первом ряду.
Сотрудники прокуратуры также будут следить за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой по данному факту.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.