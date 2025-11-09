Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости высказала мнение, что в конгрессе США украинское лобби оказывает сильное воздействие на позицию Вашингтона в вопросе решения конфликта на Украине мирным способом.

Спикер отметила, что не считает правильным спекулировать на теме украинского кризиса, в частности, в вопросе о возможности нахождения общей позиции у США и России. Однако небольшой комментарий экс-министр иностранных дел Австрии сделала. По ее мнению, большое значение в решение проблемы имеет именно конгресс.

«Да, администрация может поменяться, но остаются члены конгресса. В конгрессе США очень сильно украинское лобби, которое, возможно, было недооценено российской стороной», — отметила она в разговоре с агентством.

По информации издания, в конгрессе идут обсуждения о введении против России санкций и необходимости увеличения военной поддержки Украины. Так, замглавы комитета по вооруженным силам палаты представителей США Адам Смит предложенные меры называет важными для старта переговоров об урегулирования конфликта. Спикер палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что республиканцы очень заинтересованы в санкционном давлении на РФ.

