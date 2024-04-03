Лодочники Нижнего Новгорода заявили об «акции устрашения» из-за судебных тяжб

Члены нижегородского «Туриста» пытаются доказать в суде, что имеют право на аренду территории лодочной станции. Во вторник, 2 апреля, неизвестные люди спиливали замки на их домиках и гаражах. Люди уверены, что таким способом их запугивают, сообщает newsnn.ru .

На территории лодочной станции стоят домики, в которых проживают лодочники. Также расположены гаражи и различные постройки. Представители регионального министерства имущества считают, что люди заселились на базе незаконно. Они требуют сноса всех помещений. У людей есть своя позиция.

«В 2000 году комиссия администрации Нижнего Новгорода согласилась передать нам земельный участок в аренду на 49 лет. АВСМ „Турист“ и комитетом по земельным ресурсам были утверждены и согласованы границы участка. Но потом произошли изменения в земельном кодексе. Комитет не подписал договор, потому что не знал кому будут переданы его полномочия. Эти документы не отменены», — пояснил собеседник NewsNN.

25 марта суд отказал людям в сохранении объектов, расположенных на территории «Туриста». Нижегородцы отступать не намерены. Они уверены, что их пытаются запугать. Так, 2 апреля пришли неизвестные мужчины со специальным оборудованием. Они срывали замки со всех построек. Лодочники сняли на ведио все происходящее. Не на камеру один из участников акции заявил, что является сотрудником местной администрации. Когда его снимали, мужчина уже сказал, чо приехал убирать мусор.

«Это все беспредел, и выглядит как акция устрашения, чтобы мы быстрее съехали», — отмечают лодочники.

Ранее мы сообщали, что жители деревни Жилино жалуются на незаконную вырубку леса.