Жители деревни Жилино жалуются на незаконную вырубку леса

Жители деревни Жилино (населенный пункт под Уфой) написали на странице в социальной сети о незаконной вырубке лесного массива, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Пользовательница рассказала, что подобное происходит не в первый раз. В 2022 году сотрудники правоохранительных органов успели вовремя вмешаться и помешать неизвестным вырубить лес. В 2024 году ситуация повторилась.

Теперь неизвестные прибыли на территорию, где растет много различных пород деревьев, со спецтехникой в количестве трех тракторов. Женщина уверена, что они нарушают статью 260 УК РФ (незаконная вырубка деревьев).

Mkset.ru проверили кадастровый реестр. Территория, указанная местной жительницей, является частной собственностью. Она предназначена для индивидуальных построек. Редакция направила запрос в прокуратуру с просьбой, чтобы сотрудники разобрались в данном деле.

Ранее мы сообщали, что сто пять нарушений, в числе которых незаконная вырубка и игнорирование правил санитарной безопасности в лесах, выявили работники лесного хозяйства Московской области в ходе патрулирований.