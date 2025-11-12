Логистический центр двух популярных сетей магазинов открыли в Кузбассе

По информации издания, в округе открыли распределительный центр для магазинов «Пятерочка» и «Чижик». Первое время после открытия центр будет обеспечивать поставки товаров в порядка 400 торговых точек Кемеровской и Томской областей. В перспективе — расширение. Предполагается, что центром смогут пользоваться клиенты из соседних регионов.

По данным издания, территория склада достигает 45 тыс. кв. м. Комплекс уже принимает товары. Специалисты учитывают условия хранения каждого продукта или предмета. На складе может вместиться более 8 тысяч наименований продукции: фрукты, овощи, бакалея, алкоголь. Комплекс подходит для хранения свежей, охлажденной и замороженной продукции. Склад начал работу с 6 ноября. За это время через комплекс каждый день проходило около 240 тысяч коробов.

По информации издания, открытие центра позволило трудоустроить 500 человек. В их распоряжении находится более 250 единиц спецтехники.

