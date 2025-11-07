Пункт Wildberries в Челябинске завалили автомобильными шинами

В Челябинске пункт выдачи заказов Wildberries уже месяц не может нормально функционировать из-за огромного количества автомобильных покрышек, которые заполонили все помещение. Как сообщил владелец точки, клиенты лишены возможности зайти внутрь, а сотрудники вынуждены постоянно находиться в помещении, пропитанном запахом резины, передает портал 74.ru.

Причиной сложившейся ситуации стал поставщик автопокрышек, который использует пункт выдачи в качестве перевалочного склада для своего товара. Площадь пункта на улице Тарасова составляет 45 кв. м, и почти половина из них — клиентская зона — полностью заставлена шинами. По оценкам владельца, в ПВЗ одновременно находится более 200 единиц колес.

Владелец пункта, Дмитрий, пояснил, что проблема возникла с введением новой услуги маркетплейса. Теперь поставщик может забирать возвратный товар не напрямую со склада, а из пункта выдачи.

Он отмечает, что разница существенна: если забор трех коробок с одеждой проходит незаметно, то прибытие более двухсот покрышек полностью парализует работу. По его словам, клиентская зона приходит в полный хаос, сотрудники не могут подойти к своим рабочим местам, а покупатели физически не могут попасть в помещение.

Дмитрий уточнил, что схема работы поставщика шин привела к бесконечному циклу: на пункт ежедневно привозят огромную партию покрышек, которые сотрудники разгружают за ночь, а днем их забирают, чтобы вскоре привезти новую. Такой «шинный круговорот» длится уже около месяца.

Владелец ПВЗ отметил, что не имеет права отказаться от приема товара, так как это грозит крупным штрафом от компании. Он подчеркнул, что пункты выдачи не предназначены для хранения такого объема товаров и текущая ситуация полностью блокирует его работу. Несмотря на неоднократные обращения в службу поддержки Wildberries, существенного решения проблемы так и не было предложено.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обнаружили гигантскую свалку особо опасных покрышек.