«Локомотив» оштрафовали из-за поведения болельщиков

Континентальная хоккейная лига приняла решение о наложении штрафа на «Локомотив» за поведение болельщиков во время игры со СКА, которая состоялась 13 января, указано на сайте организации.

В сообщении указано, что болельщики домашней команды во время матча №505 Фонбет Чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА Лигой скандировали в адрес команды соперника речевки с оскорбительными заявлениями. Подобное поведение противоречит дисциплинарным требованиям, которые внесены в Правила поведения в Спортсооружениях.

«На основании этого на ХК «Локомотив» наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — указано в сообщении организации.

Соответствующее заявление также опубликовано в телеграм-канале лиги. Один из подписчиков предложил фанатам команды «Локомотив» собрать деньги и передать в качестве оплаты штрафа.

СМИ сообщили, что болельщики ярославского «Локомотива» скандировали фразу, которую ранее повторяли во время игры в октябре 2024 года фанаты московского клуба. Тогда их поведение также стало поводом для наложения штрафа. В игре 13 января победу одержал «Локомотив» (4:3).

«СКА — позор российского хоккея», — СМИ назвали фразу, которую скандировали болельщики.

Ранее сообщалось, что болельщиков «Спартака» предупредили о возможных провокациях.