Лолита рассказала, что во время отпуска просила отдыхающих трогать ее лоб

Певица Лолита Милявская в своем телеграм-канале поделилась подробностями отдыха и призналась, с какой целью просила отдыхающих трогать ее лоб.

Певица призналась, что к концу года сильно устала. Она рада, что у нее есть работа, а усталость связана исключительно с перегрузкой из-за трудовых будней, а не другими сложностями. Лолита отправилась на отдых. На протяжении 10 дней не брала в руки телефон: от соцсетей появилась напряженность. Пауза также связана с ухудшением самочувствия.

Певица рассказала, что первое время у нее не было градусника. Она не могла понять, есть ли повышенная температура. Помощь просила у отдыхающих. Люди прикасались губами ко лбу звезды. По их мнению, температура повышалась незначительно. Позже певица купила градусник, поэтому необходимости в помощи людей больше не было.

«Как хорошо, когда ничего не болит. Господи, какое это счастье!» — сказала певица Лолита.

Певица рассказала, что однажды к ней в номер принесли красивый букет цветов. Она сразу предположила, что букет от женщины. Выяснилось, что отдыхающие, которые определяли температуру губами, прислали цветы болеющей звезде. Лолита поблагодарила соотечественников за отзывчивость.

Ранее сообщалось, что массовое отравление туристов произошло на территории российского курорта.