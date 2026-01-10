Массовое отравление туристов произошло на территории российского курорта

На территории горнолыжного курорта Шерегеш произошел случай массового заболевания отдыхающих, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Симптомы пострадавших схожие: расстройство кишечника, тошнота, рвота, лихорадка, повышение температуры до 38,5 градуса и головные боли.

Пострадавшие связывают появление симптомов с посещением местного бара, где они могли заразиться ротавирусом. В заведении данное предположение опровергают. Сотрудники напомнили, что ротовирус — вирусное заболевание.

Одна из туристок рассказала, что проводила время на курорте в большой компании. Еще во время отдыха Анастасия и ее друзья почувствовали первые признаки недомогания: температура и слабость. По возвращению домой, в Барнаул, ситуация ухудшилась: рвота, диарея, помутнение сознания, сильная головная боль, повышенная температура, боли в глазах, нарушение сна.

Пострадавшие туристы сообщили, что выбрали курорт Шерегеш для проведения новогодних и рождественских каникул. В настоящее время их самочувствие постепенно нормализуется. Наиболее тяжелые симптомы заболевания ослабевают и идут на убыль.

Ранее медик Чернышова объяснила, какая боль требует вызова бригады скорой помощи.