«Ломать то, что работает на пользу людям»: экономист оценил введение самозапрета на покупки на маркетплейсах

Экономист Олег Рой в интервью «ФедералПресс» оценил предложение о введении в России механизма добровольного ограничения для граждан на заказы в онлайн-магазинах вслед за самозапретами на кредиты. Эксперт считает, что один из главных вопросов данной инициативы — не приведет ли предложенный механизм к чрезмерной административной нагрузке и не нанесет ли ущерб экономике.

По информации издания, после введения механизма самозапретов на оформление кредитов в Государственной думе начали обсуждать очередное цифровое ограничение — теперь в сфере интернет-торговли. Речь идет о создании добровольного механизма, позволяющего гражданам самостоятельно ограничивать возможность совершения покупок в онлайн-магазинах.

«Мне кажется, что это идет в русле той кампании, которая сейчас развернулась против маркетплейсов. Крупные финансовые корпорации пытаются извлечь из сложившейся ситуации определенную прибыль, а маркетплейсы им в этом серьезно мешают. На мой взгляд, это элемент политики», — своим мнением на этот счет с «ФедералПресс» поделился экономист Олег Рой.

Эксперт высказал мнение, что рост популярности маркетплейсов положительно сказывается на экономике страны. В первую очередь благодаря существенной экономии средств на аренде и содержании традиционных торговых точек. Поставки товаров осуществляются по принципу «с колес» — это, по мнению специалиста, чрезвычайно эффективная и прогрессивная схема дистрибуции, которая приносит выгоду и населению. Тем более в условиях сложившейся геополитической реальности. Крупные структуры вынуждены адаптироваться к новым вызовам.

«Зачем ломать то, что работает на пользу людям? На мой взгляд, надо не создавать ограничения для маркетплейсов, а помогать тем магазинам, которые находятся в шаговой доступности. Крупные сети ведь не пойдут в отдаленные села», — высказал мнение эксперт.

